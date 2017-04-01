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Ağrı'da aile faciası: 3 ölü

Ağrı'da cinnet getiren kişi, anne ve babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

01.04.2017 - 06:10
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Gazi Mahallesi'nde bir evde silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri, bir odada baba Kutbettin ve anne Nuriye Karaoğlan ile oğulları Sezer Karaoğlan'ı (25) silahla vurulmuş halde buldu. 112 Acil Servis ekipleri yaptığı kontrolde baba, anne ve oğlunun öldüğünü tespit etti.

İNTİHAR ETTİ

Olay yerini güvenlik çemberine alan polis, ilk incelemede, cinnet getiren oğulları Sezer'in anne ve babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler, Ağrı Devlet Hastanesi Karaköse Binası morguna konuldu.

Olayı haber alarak hastaneye gelen Karaoğlan ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, cenazelerin Eski Harman köyü mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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