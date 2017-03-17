Ağrı'da askeri araçların geçişi sırasında kaza

Ağrı-İran Karayolu'nun Doğubayazıt ilçesine bağlı Bulakbaşı köyü mevkisinde, tipi ve buzlanmadan dolayı 2 midibüs, bir minibüs ve bir tır, kayarak yoldan çıktı. Araçlar birbirlerine çarparak, kazaya neden oldu.

4 ASKER YARALANDI

Bu araçlar arasında yer alan ve askerlerin bulunduğu bir midibüsün yan yattığı kazada, 4 asker yaralandı. Kaza sebebiyle olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine ulaşan ekiplerce kentteki hastanelere kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay nedeniyle söz konusu yol, çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ağrı Valisi Musa Işın, kazanın yoldaki buzlanmadan kaynaklandığını belirterek, "Askeri araçların geçişi sırasında meydana gelen kazada 4 yaralımız var. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

Ekiplerin kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.