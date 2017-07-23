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Ağrı'da bir otobüste 120 kaçak yakalandı

Eleşkirt ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde bir otobüs durduruldu.

23.07.2017 - 15:00
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Erzurum karayolu üzerindeki Güvenli Köyü yakınlarında yol denetimi yapan Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 45 kişilik bir otobüste bagajlara dahi giren çoğu kadın ve çocuk olmak üzere toplam 120 kaçağı yakaladı.

120 KAÇAK KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Türkiye'nin değişik illerine gitmek üzere yola çıkan kaçaklar, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması için ilçe jandarma karakoluna götürüldü. Otobüs şoförü ve muavinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başatıldı. Tıka basa dolduruldukları otobüste nefes almakta güçlük çeken ve bitkin düşen kaçaklara Mehmetçik su ve yemek ikramında bulundu.

Ağrı'da bir otobüste 120 kaçak yakalandı

Ağrı'da bir otobüste 120 kaçak yakalandı

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