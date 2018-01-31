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Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit

Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı.

AA | 31.01.2018 - 17:16..
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İlçedeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri, sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı.

AĞRI'DAN ACI HABER

Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı er buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, uzman çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

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