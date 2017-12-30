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Ağrı'da çift başlı buzağı doğdu

Ağrı Eleşkirt'te bir besicinin ineği çift başlı buzağı doğurdu.

AA | 30.12.2017 - 17:22..
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Eleşkirt ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yayladüzü beldesinde hayvancılıkla uğraşan Enver Özdemir, gebe ineğinin doğum vaktinin gelmesi üzerine durumu bir veteriner hekime haber verdi.

ÇİFT BAŞLI YAVRU DOĞDU

Köye gelen veterinerin müdahalesiyle yaptırılan doğumda Özdemir'e ait inek, iki başlı buzağı yavruladı.

Özdemir, çift başlı buzağının yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Çift başlı buzağı iki ağzıyla da nefes alıyor ve süt içmeye çalışıyor, fakat bir ağzından içtiği diğer ağzından geri boşalıyor." dedi.

Ağrı'da çift başlı buzağı doğdu

"İNŞALLAH HAYVAN YAŞAR"

Buzağıya veteriner hekim tarafından gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını anlatan Özdemir, "Veteriner, hayvanın yaşama şansının çok az olduğunu söyledi. Olayı ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Ama Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. İnşallah hayvan yaşar." diye konuştu.

Ağrı'da çift başlı buzağı doğdu

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