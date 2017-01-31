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'Ağrı'da deniz vardı da biz mi yüzmedik?'

Ağrı'da bir gencin soğuk havada karın içine atlayarak yüzmesi sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

31.01.2017 - 11:51
  1. Haberler
  2. Yaşam

ağrı

'Ağrı'da deniz vardı da biz mi yüzmedik' notuyla sosyal medyada paylaşılan videoda ismi Ali Kaya olduğu belirtilen genç bir binanın üzerine çıkıyor. Terliklerini çıkaran Kaya, daha sonra havada takla atarak karın içine atlayıp yüzmeye başlıyor. Üzerinde sadece şort bulunan ve videoyu çeken arkadaşlarının söylediği şekilde de yüzen genç, kısa süre yüzdükten sonra kardan çıkıyor.

REKOR KIRIYOR

Videoyu çekenler tarafından Ağrı merkezde kaydedildiği belirtilen görüntüler paylaşılmasının ardından sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Yüz binlerce kez izlenip binlerce defa da paylaşılan videonun altına yapılan yorumlarda Doğu kentlerinde yaşayanların soğuk havaya karşı dayanıklı olduğu belirtiliyor.

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