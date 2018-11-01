Ağrı’da dilencilerin yer kavgası

Ağrı’da işlek bir cadde üzerinde iki dilenci arasında yer yüzünden çıkan kavgayı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.
DİLENCİLİKTE RANT SAVAŞI
Cumhuriyet Caddesi’nde sabah saatlerinde iki dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Kendisinin bulunduğu yerde başkasını isteyemeyen dilenci diğer şahsın oturduğu yerden kalkmasını istedi. Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi.
VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ
Dilencileri barıştırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Kısa süre sonra bir dilenci yerde oturan dilenciye terlikle vurduktan sonra vatandaşlarca başka yere gönderildi. Dilencilerin kavgası vatandaşlar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.