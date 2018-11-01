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Ağrı’da dilencilerin yer kavgası

Ağrı’nın en işlek caddesinde yer yüzünden kavga eden iki dilenciyi çevredeki vatandaşlar ayırdı.

İHA | 01.11.2018 - 12:10..
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Ağrı’da işlek bir cadde üzerinde iki dilenci arasında yer yüzünden çıkan kavgayı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

DİLENCİLİKTE RANT SAVAŞI

Cumhuriyet Caddesi’nde sabah saatlerinde iki dilenci arasında yer kapma yüzünden tartışma çıktı. Kendisinin bulunduğu yerde başkasını isteyemeyen dilenci diğer şahsın oturduğu yerden kalkmasını istedi. Birbirlerine bağıran dilencilerin sesini duyan vatandaşlar araya girmek istedi.

Ağrı’da dilencilerin yer kavgası

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Dilencileri barıştırmak isteyen vatandaşların çabası yetersiz kaldı. Kısa süre sonra bir dilenci yerde oturan dilenciye terlikle vurduktan sonra vatandaşlarca başka yere gönderildi. Dilencilerin kavgası vatandaşlar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Ağrı’da dilencilerin yer kavgası



Ağrı’da dilencilerin yer kavgası



Ağrı’da dilencilerin yer kavgası

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