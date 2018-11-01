Ağrı’da dilencilerin yer kavgası

Murat Başoğlu: Ben namuslu bir insanım

1 İstanbul Havalimanı'na 42 kilometrelik bagaj sistemi Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan havalimanında, Taksim'den Tuzla'ya ulaşacak uzunlukta bir bagaj sistemi inşa edildi.

2 AKM'nin son hali havadan görüntülendi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanındaki çalışmalar fotoğraflandı.

3 20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da gerçekleşecek.

4 En fazla konut ve kira harcaması İstanbul'da yapıldı TÜİK'in yaptığı araştırmalara göre; konut ve kira harcamasına en yüksek pay TR1 İstanbul bölgesinin oldu.

5 Cihangir İslam Meclis'te AK Partilileri hedef aldı CHP oylarıyla Meclis'e giren Saadet Partili vekil Cihangir İslam, Meclis'te AK Partililere 'Sonunuz yakın' dedi.

6 Son 24 saatte 19 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4 ve Gaziantep'te 1 olmak üzere 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.