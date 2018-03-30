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Ağrı'da dolu yağışı kazaya neden oldu

Eleşkirt ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil şarampole yuvarlandı.

DHA | 30.03.2018 - 19:54..
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Bugün saat 12.00 sıralarında Eleşkirt- Ağrı karayolu Uzunyazı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Nevruz bayramı tatili için geldikleri Türkiye'den konvoy halinde ülkelerine dönen İran plakalı 3 otomobil, dolu yağışı sırasında sürücülerinin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı.

KAZALAR ÜST ÜSTE GELDİ

Kazada yaralanan 5 İranlı, ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı'da dolu yağışı kazaya neden oldu

BELEDİYE BAŞKANI DA KAZA YAPTI

İranlılar'ın yaptığı kazadan 10 dakika sonra Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın da içinde bulunduğu Ergin Sarı yönetimindeki makam aracı, Ağrı'dan Eleşkirt'e gelirken Ergözü köyü mevkisinde şarampole uçtu.

Kazada, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ve koruması hafif yaralandı. Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Sarı ve koruması, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Ağrı'da dolu yağışı kazaya neden oldu



Ağrı'da dolu yağışı kazaya neden oldu



Ağrı'da dolu yağışı kazaya neden oldu



Ağrı'da dolu yağışı kazaya neden oldu



Ağrı'da dolu yağışı kazaya neden oldu



Ağrı'da dolu yağışı kazaya neden oldu



Ağrı'da dolu yağışı kazaya neden oldu

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