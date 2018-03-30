1 Kars beyaza büründü Kars'ta etkili olan soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde yerini kar yağışını bıraktı.

2 Kendine doğru gelen kangalı tüfekle öldürdü Bursa'da bir çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş. yakınındaki akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik'e ait kangal köpeği kendine doğru gelince av tüfeğiyle öldürdü.

3 Aşıyı reddedenler arttıkça, hastalıklar yükseliyor Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceylan son yıllarda aşıyı reddedenlerin arttığı buna bağlı olarak da kızamık hastalığının yükselişe geçtiğini söyledi.

4 Hiçbiri göründüğü gibi değil Eskiden üst üste konulan pandispanya kekler ve krema ile oluşturulan standart pastaların yerini bugün sanat eserleri aldı.

5 Başbakan Yıldırım: Fransa'nın yaptığı kabul edilemez Fransa'nın terör örgütü YPG ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "ABD ve Fransa vardiya değişikliği yapıyor" dedi.

6 Ağrı'da dolu yağışı kazaya neden oldu Eleşkirt ilçesinde, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil şarampole yuvarlandı.