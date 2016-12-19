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Ağrı'da dondurucu soğuk var

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 35 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Öğlen saatlerinde ise -26 derece oluyor..

26.10.2018 - 10:43..
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Ağrı'da dondurucu soğuk var

Doğu Anadolu genelinde havanın az bulutlu ve açık, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EN SOĞUK HAVA AĞRI'DA

Rüzgarın güneyden hafif kuvvette esmesi bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 35, Kars ve Ardahan'da 28, Erzurum'da 27, Iğdır'da 18 ve Erzincan'da 16 derece ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 4, Erzincan'da 6, Ardahan ve Ağrı'da 11, Kars'ta ve Erzurum'da 13 derece olması öngörülüyor.

Ağrı'da dondurucu soğuk var

KAR KALINLIĞI 1 METRE

Kar kalınlıkları Ağrı'da 60, Erzurum'da 33, Kars'ta 13, Iğdır'da 11 ve Ardahan'da 7 santimetre ölçüldü. Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması istendi.

Ağrı'da dondurucu soğuk var

AĞRI'DA ÖĞLEN SAATLERİNDE BİLE -26 DERECE

Meteoroloji'nin web sitesindeki grafikte, Ağrı'da Güneş'in en dik açılarla vurduğu saatte bile sıcaklık -26 olarak ölçüldüğü belirtildi.

Ağrı'da dondurucu soğuk ViDEO

Ağrı'da dondurucu soğuk var

Ağrı'da dondurucu soğuk var

Ağrı'da dondurucu soğuk var

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