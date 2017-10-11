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Ağrı'da düğün dönüşü kaza: 21 yaralı

Ağrı'da düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

11.10.2017 - 06:33
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Mehmet Yardımcı idaresindeki 25 LF 596 plakalı minibüs, Ağrı-İran kara yolunun kent merkezindeki Ağrı Hayvan Borsası mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Ağrı'da düğün dönüşü kaza: 21 yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki Erkan (17), Ramazan (44), Hava (51), Muhammed (11), Şilan (16), Erhan (7), Şamil (70), Songül (23), Nadime (14), Şerzan (3), Siyaset (36), Berfin (10), Beyza (5), Burhan (37) ve 6 aylık Rıdvan Dağcı, Ahmet Hasan (7), Yüksel (12) ve Hancan Yardımcı, Şeman Tunca (27) ve Emrah Demir (14) yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Ağrı Devlet ve Özel Yaşam hastanelerine kaldırıldı.

Minibüstekilerin, Eleşkirt ilçesinde katıldıkları düğünün ardından Diyadin ilçesindeki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Ağrı'da düğün dönüşü kaza: 21 yaralı

Ağrı'da düğün dönüşü kaza: 21 yaralı

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