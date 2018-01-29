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Ağrı’da eksi 15 derecede halaylı asker uğurlaması

Ağrı’da vatandaşlar asker uğurlamak için, eksi 15 derecede soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce orkestra eşliğinde Kürtçe ve Türkçe şarkılarla halay çekip eğlendi.

İHA | 29.01.2018 - 09:01..
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonu devam ederken, Ağrı Kazım Karabekir Mahallesi’nde vatandaşlar Kütahya’da vatani görevini yapacak olan Sezai Özgün için mahallede coşkulu kutlama gerçekleştirdi.

Ağrı’da eksi 15 derecede halaylı asker uğurlaması

LASTİK YAKTILAR

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 15 derece olarak ölçüldüğü kentte, asker arkadaşları, yakınları ve mahalleden onlarca kişi askeri yalnız bırakmadı. Sokak arasına kurulan orkestra şarkılar seslendirerek vatandaşlara doyumsuz anlar yaşattı.

Eksi 15 derecede halaylı asker uğurlaması VİDEO

Gönüllerince eğlenen gençler gecenin ilerleyen saatlerinde havalar soğuyunca çareyi lastik yakmakta buldu. Bir yandan halay çekip bir yandan ateş etrafında ısınmaya çalışan gençlerin coşkusu geceye damga vurdu. Askerin arkadaşları askeri havaya kaldırarak ‘En büyük asker bizim asker’ sloganları attı. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı asker uğurlama gecesi gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

Ağrı’da eksi 15 derecede halaylı asker uğurlaması

VATANIMIZA VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN

Askere gitmek için oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Sezai Özgün, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda askerlik yapacağını belirtti. Arkadaşları ve yakınlarının kendisini yalnız bırakmadığını ifade eden Özgün, “Çok eğlendik, askerlik eğlencemi yaptım, çok mutluyum. Herkese selam olsun vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, hava şartları ne olursa olsun biz Ağrı çocuğuyuz” dedi.

Uğurlama törenine katılan asker arkadaşları ise böylesi mutlu bir günde Özgün’ün mutluluğuna ortak olduklarını dile getirerek, soğuk havaya rağmen arkadaşlarını yalnız bırakmadıklarını ve gelen herkese teşekkür ettiklerini kaydetti.

Ağrı’da eksi 15 derecede halaylı asker uğurlaması



Ağrı’da eksi 15 derecede halaylı asker uğurlaması



Ağrı’da eksi 15 derecede halaylı asker uğurlaması




Ağrı’da eksi 15 derecede halaylı asker uğurlaması



Ağrı’da eksi 15 derecede halaylı asker uğurlaması

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