taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7345
EURO
3,9532
ALTIN
150,71
PETR
55,1700

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Ağrı-Erzurum karayolunda aksamalar yaşandı.

09.04.2017 - 23:34
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından, Ağrı-Erzurum karayolunun Saç Dağı ve Sarıcan geçidinde, araç sürcüleri ilerlemekte güçlük çekti.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Öte yandan, nisan ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışı nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlardan, Mehmet Leylek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu mevsimde ilk defa bu kadar karın yağdığını belirterek, "Nisan ayında 10 dakikada ilk defa bu kadar kar yağışına şahit oldum. Allah sonunu güzel eylesin." diye konuştu.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı VİDEO

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM