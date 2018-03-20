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Ağrı'da FETÖ ve PKK militanlarından 40 kişi tutuklandı

Ağrı'da geçen ay yapılan FETÖ ve PKK operasyonlarında yakalananlardan, 40 kişi tutuklandı.

AA | 20.03.2018 - 23:44..
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Emniyet ekipleri Ağrı'da geçen ay sadece FETÖ zanlısı olarak 55 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan 55 kişiden 16'sı tutuklandı. PKK operasyonlarında ise 43 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin de 24'ü tutuklandı.

Ağrı'da FETÖ ve PKK militanlarından 40 kişi tutuklandı

FETÖ'DEN 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şubat ayı içerisinde, FETÖ/PDY terör örgütü, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, PKK/KCK silahlı terör örgütü ve uyuşturucu ile mücadele suçlarına yönelik operasyonlarına yer verdi.

Açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmalarda, farklı kurumlarda görev yapan kamu görevlisi ve bu şahıslardan sorumlu olduğu değerlendirilen "mahrem imamlar" olmak üzere 55 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 39'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 16'sının tutuklandığı belirtildi.

Ağrı'da FETÖ ve PKK militanlarından 40 kişi tutuklandı

YAKALANAN PKK ŞÜPHELİLERİNİN 24'Ü TUTUKLANDI

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise il merkezi ve ilçelerinde 43 şüphelinin yakalandığına yer verilen açıklamada, şüphelilerden 6'sının emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından, 13'ünün ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, 24'ünün tutuklandığı ifade edildi.

Uyuşturucu madde satan, alan ve nakleden şahıslara yönelik çalışmalarda 76 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 56'sının savcılıktan, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 15 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, şahıslarla 28 kilog 525 gram eroin, 7 kilo 955 gram esrar, bir kilo 325 gram metanfetamin, 128 gram Afyon sakızı, 123 uyuşturucu hap, 17 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 22 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazinin ele geçirildiği bildirildi.

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