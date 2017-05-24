Ağrı'da FETÖ'den 7 tutuklama

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye genelinde nisanda 114 bin 446 konut satışı gerçekleşti.

Siyasilerin kişisel hesaplarını ele geçirerek ifşa eden ve Yurtta Sulh Konseyi isimli grup kurarak tehdit mesajları gönderenler gözaltında.

İngiltere'den tatil için Fethiye'ye gelen, doğuştan yürüme engelli 19 yaşındaki Rosa Spencer, yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

1 AK Parti'den Erdoğan'a 2 rapor AK Partili belediyeler ve parti teşkilatıyla ilgili yapılan araştırmalar sonucu oluşturulan raporlar Erdoğan'a iletildi.

2 Kılıçdaroğlu Türkiye'nin tarihiyle ilgili konuşursa... CHP liderine göre Türklerin 15. devletinin olması 14 devleti batırdığını gösteriyor. 16 devlet varken neden 15 dediği ise anlaşılamadı.

3 HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri nedeniyle hakim karşısına çıkarılan HDP'li vekil, savunmasında sözlerinin arkasında durmadı.

4 ABD'li senatörden istihbarat şeflerine YPG-Türkiye sorusu ABD Kongresinde Cumhuriyetçi Senatör Graham, ABD'nin YPG politikasının Türk-Amerikan ilişkilerini zora soktuğuna dikkat çekti.

5 Ruslar açıkladı: Türkiye'ye turist akını bekleniyor Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı, bu yıl Türkiye'yi tercih edecek Rusların rekor kırabileceğini ifade etti.

6 Melania Trump başını örttü ABD Başkanı Trump'ın Vatikan gezisinde First Lady Melania Trump'ın başını örtmesi dikkatlerden kaçmadı.