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Ağrı'da FETÖ'den 7 tutuklama

Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

24.05.2017 - 11:20
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Ağrı'da FETÖ'den 7 tutuklama

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17 Mayıs 2017 günü operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyon sonucu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden A.M., Z.B., H.S., Ö.Ü., B.K., M.Ö., M.A. isimli 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler hakkında mahkemece Adli Kontrol kararı verilmiştir."denildi.

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