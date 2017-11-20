taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9241
EURO
4,6062
ALTIN
161,47
PETR
61,8200

Ağrı'da göçmen operasyonu

Ağrı'da yapılan yol kontrol uygulamasında 294 göçmen yakalandı.

20.11.2017 - 20:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Polis kontrolü noktasında durdurulan bir otobüsün içinde çıkan göçmenler polisleri şaşırttı.

GÖÇMENLER OTOBÜSLERDE SAKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerimizce, 19 Kasım 2017 günü ilimiz merkezinde oluşturulan polis kontrol noktasında durdurulan bir otobüs içerisinde ülkemize yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 158 göçmen yakalanmıştır.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yine aynı gün şüphelenilen bir kamyon ilimiz merkezinde durdurulmuş ve kamyon kasasında 136 göçmen şahıs yakalanmıştır. Toplam 294 şahıs yakalanmıştır. Otobüs ve kamyon sürücüsü İran uyruklu şüphelilere Göçmen Kaçakçılığı Yapmak suçundan adli işlem yapılmış olup, her iki şüphelide işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır"

Ağrı'da göçmen operasyonu

Ağrı'da göçmen operasyonu

İlginizi Çekebilir
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
İskenderun'da polisin baskın düzenlediği evde tuvalete saklanan bir zanlı uyuşturucuyu klozete atarken yakalandı.
Sagopa Kajmer ve Kolera evliliğini sonlandırdı
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, 20 yıldır birlikte olduğu eşi Kolera'dan ayrıldığını Instagram'dan duyurdu.
Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Kayseri'de polis tarafından bir ay içinde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 50 kişi tutuklandı.
ABD gözünü 'Yıldız Savaşları'ndaki hayalet uçaklara dikti
ABD Savunma Bakanlığı, radara yakalanmayacak yeni nesil savaş uçakları üretmeyi planlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

281
ORC seçmen tercihlerini araştırdı

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

389
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

121
TBMM'de Başkanlık seçimi günü

TBMM'de Başkanlık seçimi günü

133
AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

125
Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşüyor

Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşüyor

31
CHP NATO'nun tatbikat skandalına tiyatro iması yaptı

CHP NATO'nun tatbikat skandalına tiyatro iması yaptı

374
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM