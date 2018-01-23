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Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 33 yaralı

Devrilen 15 yolcu kapasiteli minibüsteki 51 kaçak göçmenden, aralarında hamile bir kadın ile 10 çocuğun da olduğu 33'ü yaralandı.

AA | 23.01.2018 - 03:28..
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Kent merkezine Doğubayazıt ilçesi yönünden gelen ve yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan ile Pakistan uyruklu 51 göçmeni taşıyan Mehmet Ö. yönetimindeki 47 PA 437 plakalı minibüs, Çevre Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda devrildi. Araçta, 15 kişi olan yolcu kapasitesinin üç katından fazla kişinin bulunması dikkati çekti.

Kazada, biri hamile kadın, 10'u çocuk olmak üzere 33 kaçak göçmen yaralandı. Sürücü Mehmet Ö. ile diğer 18 kaçak göçmen ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Ağrı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 33 yaralı

İRAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GİRDİLER

Yaralılardan 17'si Ağrı Devlet Hastanesine, 15'i özel bir hastaneye, hamile kadın da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

İran üzerinden yurda girdikleri belirtilen yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sürücü Mehmet Ö. ile 18 yabancı uyruklu ise polislerce gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kazaya karışan minibüs, polislerin çağırdığı çekiciyle otoparka çekildi.

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