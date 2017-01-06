taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6377
EURO
3,8339
ALTIN
137,13
PETR
56,9800

Ağrı'da haraç vermeyen mağazayı bastılar

Doğubayazıt ilçesinde bir mağaza çalışanları ile işyerine gelen kalabalık grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

AA | 06.01.2017 - 23:29
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hükümet Konağı karşısındaki bir giyim mağazasına akşam saatlerinde 4 araçla gelen yaklaşık 20 kişi ile mağaza çalışanları arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

Mağazaya gelen gruptakilerin taş, sopa, kazma ile kürekleri de kullandığı kavgada, mağazadakilerden bir kişi başından yaralandı.

Ağrı'da haraç vermeyen mağazayı bastılar

İş yerine gelen kişilerin mağazanın camlarını da kırdığı olay nedeniyle, zırhlı araç desteğindeki polis ekiplerinin olay yerine sevk edildi. Bu sırada mağazaya gelen gruptakiler, kaçtı.

Mağazadakilerin ifadesini alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan diğer kişileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

İşleri çalışanları, saldırganların kendilerini daha önce tehdit edip haraç istediğini belirterek, saldırının haraç vermemelerinden kaynaklandığını düşündüklerini öne sürdü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
E-5'te karda kalan sürücüler ters istikamete döndü

E-5'te karda kalan sürücüler ters istikamete döndü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM