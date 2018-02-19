Ağrı'da hasta almaya giden ambulans kara saplandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hasta almaya gittiği bölgede kara saplanan ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nijerya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Saliu Isah, 475 Boko Haram şüphelisinin yakalandığını ancak kanıt bulunamaması gerekçesiyle serbest bırakıldıklarını belirtti.

Nijerya'da kanıt bulunamadığı için 475 kişi serbest kaldı

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Başbakan Belarus'ta iki ülkenin ticaret geleceği için konuştu

Belarus'ta iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ortak çalışmalar hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Daha fazla çaba sarf edilmeli" dedi.