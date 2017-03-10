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Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı'da piyasa değeri 647 bin 520 TL olan 107 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirildi.

10.03.2017 - 14:46
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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

108 BİN KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz üzerinden batı illerine sevkiyatı yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar kapsamında Şubat ayı içerisinde ilimiz merkezi ve ilçelerimizde piyasa değeri 647 bin 520 TL olan 107 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olaylar kapsamında kaçak sigara taşıyan 21 araca mahkeme kararıyla el konulmuş ve 35 şüpheliye de “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler yapılmıştır."

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