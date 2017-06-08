Ağrı'da kaçak tüp operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 46 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

BİN 520 KAÇAK TÜP ELE GEÇİRİLDİ

PKK'nın güvenlik güçlerine karşı düzenleyeceği saldırılarında kullanılabilen ve standartlara uygun olmayan bin 520 kaçak tüp ele geçirildiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Çalışmalar sonucu ilçe merkezi ile ilçeyle bağlı mahallelerde tespit edilen 46 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedilen Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda, bölücü terör örgütünün güvenlik güçlerine karşı düzenleyeceği olası el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırılarda kullanılan, yasak olduğu halde LPG istasyonlarından doldurularak halk sağlığını tehlikeye düşüren, İran'da doldurulduktan sonra tekrar kaçak yollarla ülkemize sokularak haksız rekabete yol açan çeşitli markalarda toplam bin 520 adet kaçak tüp ile bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir."