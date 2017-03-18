taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

Ağrı'da kadın futbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Ağrı Birlikspor kafilesini taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 1 kişi öldü.

18.03.2017 - 21:15
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Deplasmanda oynayacakları maç için Malatya'ya gitmek amacıyla Ağrı'dan yola çıkan Ağrı Birlikspor kadın futbol takım kafilesinin yer aldığı Kamil Bayram idaresindeki 04 M 0434 plakalı minibüs, Patnos-Muş Karayolu'nun Doğansu köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi sonucu yan yattı.

Ağrı'da kadın futbol takımını taşıyan minibüs devrildi

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Bayram ile araçtaki 14 kadın futbolcu ve teknik heyetten 3 kişi olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Durumu ağır olan futbolculardan Dicle Aslan, bu hastanedeki müdahale sonrası sevk edildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

134
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

225
Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

Paris'te iki terör saldırısı birden yaşandı

149
Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

27
Bakan Soylu'dan Deniz Baykal'a tepki

Bakan Soylu'dan Deniz Baykal'a tepki

177
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

70
Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM