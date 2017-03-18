Ağrı'da kadın futbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Deplasmanda oynayacakları maç için Malatya'ya gitmek amacıyla Ağrı'dan yola çıkan Ağrı Birlikspor kadın futbol takım kafilesinin yer aldığı Kamil Bayram idaresindeki 04 M 0434 plakalı minibüs, Patnos-Muş Karayolu'nun Doğansu köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi sonucu yan yattı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Bayram ile araçtaki 14 kadın futbolcu ve teknik heyetten 3 kişi olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Durumu ağır olan futbolculardan Dicle Aslan, bu hastanedeki müdahale sonrası sevk edildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı.