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Ağrı’da kahraman polisler yangından 10 kişiyi kurtardı

bir binada çıkan yangında 2 polis memuru, canlarını hiçe sayarak 10 vatandaşı yangından kurtardı.

31.01.2017 - 23:05
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  2. İç Haber

Kent merkezi Hürriyet Mahallesi Eczane Sokak’ta akşam saatlerinde 6 katlı bir binada çıkan yangın büyük bir panik yaşattı. Facianın eşiğinden dönüldüğü yangında polis memuru Mustafa Esmer ve ismi öğrenilemeyen bir polis memuru, canlarını hiçe sayarak girdikleri binadan 10 vatandaşı kurtardı.

"GÖREVİMİ YAPTIM, LÜTFEN ÇEKMEYİN"

Kendisinin de zehirlendiği yangına itfaiye ekipleri ile birlikte müdahale eden polis memuru Esmer, kurtardığı vatandaşlardan sonra ambulansta tedavi altına alınırken, gazetecilerin "10 kişinin hayatını kurtardınız ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine, "Görevimi yaptım, lütfen çekmeyin" yanıtını verdi.

İsmi öğrenilemeyen diğer polis memuru da ambulansta tedavi altına alınırken polis arkadaşlarına, "18 numaralı dairenin kapısını kıramadım, boş olduğunu beyan ettiler ama 18 numaralı daireye bir baksınlar" dedi. Ambulans yanında bulunan polis arkadaşının ise kapıyı kırıp içine baktıklarını, dairenin boş olduğunu söylemesi üzerine polis memuru rahat bir nefes aldı. Yangın çıkan binada ikamet eden İbrahim Kurtkan, “Dördüncü ve beşinci katlarda yangın çıktı. Yangından dolayı bütün ekipler seferber oldu. Bu arada emniyet teşkilatı, itfaiye canla başla çalıştılar. Yangında zehirlenen kişileri aşağıya indirdiler. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevkleri yapıldı. Emniyet personellerine özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

13 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

İtfaiye ekiplerinin 3 araç ve 10 personelle müdahale ettiği yangında aralarında 2 polis memuru, 1 itfaiyecinin de bulunduğu 13 kişi zehirlendi. Olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alınan vatandaşlardan bazıları Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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