Ağrı'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Ağrı’da kar yağışının ardından kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU
Lapa lapa yağan kar nedeniyle çok sayıda aracın camları karla kaplanıp buz tuttu. Vatandaşlar uzun uğraşların ardından araçlarının camlarını kazıyarak ve fırçalarla temizlemeye çalıştı.
VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI
Yol kenarlarında ve otoparklarda bulunan onlarca araç karla kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Gizli buzlanmanın da görüldüğü bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorlandı.
Zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Öte yandan kar yağışının keyfini çıkaran bazı vatandaşlarda bol bol fotoğraf çekti.