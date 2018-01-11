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Ağrı'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kent beyaza büründü.

İHA | 11.01.2018 - 21:26..
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Ağrı’da kar yağışının ardından kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.

ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU

Lapa lapa yağan kar nedeniyle çok sayıda aracın camları karla kaplanıp buz tuttu. Vatandaşlar uzun uğraşların ardından araçlarının camlarını kazıyarak ve fırçalarla temizlemeye çalıştı.

Ağrı'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

Yol kenarlarında ve otoparklarda bulunan onlarca araç karla kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Gizli buzlanmanın da görüldüğü bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorlandı.

Ağrı'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Öte yandan kar yağışının keyfini çıkaran bazı vatandaşlarda bol bol fotoğraf çekti.

Ağrı'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Ağrı'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Ağrı'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

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