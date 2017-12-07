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Ağrı'da kar tatili

Ağrı merkez ile Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinde, köy okulları, taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul ve ortaokullar ile liseler bugün için tatil edildi.

AA | 07.12.2017 - 04:28..
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Ağrı Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçenin yanı sıra Hamur, Taşlıçay ve Diyadin'de köy okulları, taşımalı eğitim kapsamındaki ilkokul ve ortaokullarla liselerde bir gün eğitim öğretime ara verildiğini söyledi.

Vali Elban, il merkezi, Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçe merkezleri ile Patnos, Tutak, Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçelerinin tamamında diğer tüm okullarda eğitime öğretime devam edileceğini sözlerine ekledi.

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