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Ağrı'da kayalıkların arasında 160 kilo eroin bulundu

Doğubeyazıt'ta polis, kayalıkların arasına gizlenmiş 160 kilo 615 gram eroin ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

18.04.2017 - 09:17
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ağrı

Ağrı Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin İran'dan yüklü miktarda uyuşturucu geterdiği ihbarı üzerine Doğubayazıt İlçesi'ne bağlı Üzengili Köyü'ne gitti.

160 KİLO EROİN BULUNDU

Ekipler, bazı evlerde arama yaparken suç unsuruna rastlamadı. Araştırmayı genişleten polisler evlerin yakınındaki kayalık alanlar ile dere yataklarına yöneldi. Polis, bir evin yaklaşık 400 metre uzağındaki dere yatağındaki kayalıklara gizlenen 5 çuval içinde 160 kilo 615 gram olan eroin buldu.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucuya el koyan polis, A.S.'yigözaltına alırken 5 kişinin de arandığını bildirdi.

Ağrı'da kayalıkların arasında 160 kilo eroin bulundu

Ağrı'da kayalıkların arasında 160 kilo eroin bulundu

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