Ağrı'da kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet'ten ihraçların olduğu KHK açıklandı.

Yeni Meclis'in açılışıyla Milletvekilleri yemin etti. 27. Dönem Milletvekilleri'nin yemin ettiği ilk Meclis'te, Başkanlık Divanı'nda genç vekillerin yer alması dikkat çekti.

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Angelopoulos saatler içinde Türkiye'ye 800 bin TL bıraktı

Yunan iş adamı Theodore Angelopoulos, yakıt ve gıda ihtiyaçları için Bodrum'a demir attı. Lüks yat için saatler içinde 800 bin TL'lik harcama yapıldı.