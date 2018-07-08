Ağrı'da kazara el bombası patladı: 1 şehit, 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki hudut birliğinde el bombasının kazara patlaması sonucu bir asker şehit düştü, iki asker yaralandı.
EL BOMBASI PATLADI
AA'nın haberine göre, Küçük Ağrı Dağı mevkisindeki hudut birliğinde kazaen bir el bombasının patlaması sonucu biri ağır 2 uzman çavuş yaralandı.
Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan asker, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
ŞEHİT CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ
Şehidin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Şehit Uzman Çavuş Korkut’un cenazesinin işlemlerinin ardından bugün sabah yapılacak olan törenle memleketine uğurlanacak.
Öte yandan Şehit Uzman Çavuş Semih Korkut’un 4 yıllık evli olduğu öğrenildi.