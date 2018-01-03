Ağrı'da kedi kurtarma operasyonu

Doğubayazıt Ağrı Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir iş yerinde yağmurluk inişini sağlayan plastik boruya sıkışan kediyi gören vatandaşlar durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

KEDİ PLASTİK BORUYA SIKIŞTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye merdiveni ile kediyi kurtarmaya çalışan itfaiye eri 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından kediyi bulunduğu plastik borudan çıkardı.

YARALANMADAN KURTARILDI

Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedide herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilirken, çevrede bulunan vatandaşlarda aç olan kediye ekmek verdi.





