Ağrı'da kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli icra edilen operasyonlarda 1’i sağ yakalama olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristler arasında İçişleri Bakanlığınca arananlar listesinde kırmızı ve mavi kategoride bulunan sözde eyalet sorumlularının bulunduğu belirtildi.

TERÖRİST SAYISI AZALIYOR

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından; 3 bölücü terör örgütü mensubunun sözde Serhat Eyaleti Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Yaşar Kod Yusuf Şek.

Sözde Serhat Eyaleti YJA-Star (Kadın Yapılanması) Genel Sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Berwar Kod Seyran Çomak ile PYD terör örgütü Sözde Kobani Genel Sorumlusu iken PKK/KCK terör örgütü üst yönetimince sözde Erzurum Eyaleti Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen ve Bingöl iline geçiş yapmak maksadıyla bölgede bulunan sözde Erzurum Eyaleti Genel Sorumlusu Cimşit Ali Asker Kod Sultan Mahmut (Suriye Uyruklu) isimli BTÖ mensupları olduğu tespit edilmiştir.” denildi.