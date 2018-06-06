Ağrı'da Mehmetçik ve teröristler arasında çatışma

Türk silahlı Kuvvetleri'nin Ağrı'da yaptığı terör operasyonunda, bir grup militan ile çatışmaya girildi. Mehmetçik girdiği mücadelede 5 teröristi etkisiz hale getirdi.,

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Yurt geneli ve sınır ötesinde terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Doğubayazı'ta PKK'lı teröristlere operasyon düzenlendi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi.