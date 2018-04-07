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Ağrı'da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Ağrı'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA | 07.04.2018 - 20:41..
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Akşam saatlerinde Erzurum Caddesi, Abidiye Meydanı mevkiinde meydana geldi. B.Ç yönetimindeki otomobil hızını alamayarak orta refüje çıktı, kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

YARALILAR TEDAVİDE

Polis, çevrede başka kazalar yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. 1 buçuk saat kapalı kalan yol trafikte aksamalara neden olurken, otomobil sürücüsü B.Ç hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Kazada hasar gören otomobil olay yerine gelen çekici ile kaldırıldıktan sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü B.Ç’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağrı'da otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

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