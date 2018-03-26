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Ağrı’da PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

Ağrı’da terör örgütü PKK/KCK adına işbirliği yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 9 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheliye yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

İHA | 26.03.2018 - 10:28..
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, PKK/KCK terör örgütü adına milis/iş birlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların deşifre edilerek suç unsurlarıyla birlikte yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 28 şahıs adli makamlara sevk edilmiş; adli makamlarca; 6 şahsa yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle 12 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakılmış,7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış,9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.” denildi.

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