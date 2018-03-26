Ağrı’da PKK/KCK operasyonu: 9 tutuklama

1 Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok Avusturya'nın yeni Başbakanı Sebastian Kurz, son zamanlarda Türkiye'nin izlediği politika nedeniyle AB'ye girmemesi gerektiğini savundu.

2 Çamurlu yağmurun ardından arılar öldü Geçtiğimiz günlerde lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu Türkiye'ye bırakmasıyla yağan çamurlu yağmurun ardından Bursa ve farklı vilayetlerde toplu arı ölümleri görüldü.

3 Denizaltı Sandviçi anlatan kısa film: Submarine Sandwich Yaptığı kısa filmlerle adından sıkça söz ettiren ABD'li ödüllü yönetmen Adam Pesapane'nin elinden Submarine Sandwich hiç bu kadar lezzetli olmamıştı.

4 Denizaltı Sandviçi anlatan kısa film: Submarine Sandwich Yaptığı kısa filmlerle adından sıkça söz ettiren ABD'li ödüllü yönetmen Adam Pesapane'nin elinden Submarine Sandwich hiç bu kadar lezzetli olmamıştı.

5 Yurt içinde 24 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada 11'i ölü olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirildi.

6 Facebook telefon mesajlarını ve aramaları kaydediyor Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bu skandal Android cihazlarını kapsıyor.