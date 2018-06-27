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Ağrı'da PKK'lılar bakkalı katletti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir kişinin, elektrik direğine bağlanmış halde cesedi bulundu.

İHA | 27.06.2018 - 09:31..
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Ağrı'da PKK'lılar bakkalı katletti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlanmış ceset gören köylüler, kısa sürede durumu jandarmaya bildirdi.

AK PARTİ'YE OY VERDİĞİ İÇİN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan incelemede kafasından vurularak öldürülen ve elektrik direğine bağlanan kişinin köyün bakkalı olan Mevlüt B. olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda Mevlüt B.'nin AK Parti'ye oy verdiği için PKK'lılarca öldürüldüğü bildirildi.

Ağrı'da PKK'lılar bakkalı katlettiMevlüt B'nin çocukları yetim kaldı

Daha önce de Ağrı'da birçok korucu işbirlikçi denilerek teröristlerce katledilmişti.

Ağrı'da PKK'lılar bakkalı katletti

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