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Ağrı'da PKK'nın keskin nişancısı öldürüldü

Ağrı Doğubayazıt'ta devam eden operasyonlarda öldürülen 15 teröristten birinin PKK'nın keskin nişancısı olduğu öğrenildi.

İHA | 16.04.2018 - 17:01..
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen hava destekli operasyonda son 11 günde 1’i sağ olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 2 adet M16 tüfek, 1 adet Zagros tüfek, 1 adet Biksi makineli tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet roketatar, 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 7 adet el bombası ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile el telsizi ele geçirildi.

Ağrı'da PKK'nın keskin nişancısı öldürüldü

KESKİN NİŞANCI ÖLDÜ

Sağ olarak yakalanan bir teröristin İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu devam ederken, öldürülen teröristlerden birinin Cizre ve Sur’daki eylemlere katılan PKK’nın keskin nişancısı olduğu belirlendi.

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