Doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki bir terörist öldürüldü

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.