Doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki bir terörist öldürüldü

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, lise giriş sınavının detaylarını anlattı. 90 sorunun sorulacağı sınavda, öğrencilerin kendi okulunda sınava gireceği ise henüz belirsiz.

Yetişkinlerde genellikle zorlanmaya bağlı olarak gelişen kasık fıtığı, çocuklarda farklı özellikler gösterebiliyor. Her 20 çocuktan 1'inde görülen kasık fıtığının detaylarını Op. Dr. Mustafa Akman anlattı.

Şanlıurfa'da, sadece nisan ayında yetişen keme mantarının etle buluştuğu "keme kebabı", yılın sadece bir ayında tüketilebiliyor.

1 Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar SONAR Başkanı, Tanzanya'da bile bu kadar fark yiyen bir siyasinin istifa edeceğini belirterek CHP Lideri'ni istifaya davet etti.

2 İngiliz denizaltılar Akdeniz'de harekete geçti İngiliz Donanmasına ait denizaltılar, Akdeniz'de savaşa hazırlanıyor. Olası bir Suriye saldırısı için harekete geçen denizaltılar, menzil için girdi.

3 Suriye'de savaş silah tüccarlarının kazancını katlayacak Amerika, Suriye'den çekilme planları yaparken bir anda daha da büyük bir savaşın çanları çalmaya başladı. Peki şimdi ne olacak...

4 CHP'li belediye Fettah Can'ın konserini iptal etti Askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçılar arasında yer alan Fettah Can'ın konseri, CHP'li Silifke Belediyesi tarafından iptal edildi.

5 Türkiye kendi hava ve savunma sisteminin peşinde Rusya ile S-400 anlaşmasının tamamlandığını belirten Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ikinci aşamadaki hedefin hava savunma sistemini ortak üretmek olduğunu dile getirdi.

6 Erdoğan'ın Türkiye ekonomisine güveni tam Türkiye ekonomisine saldıranlara seslenen Cumhurbaşkanı, bu oyunların başarıya ulaşamayacağını ifade etti.