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Doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki bir terörist öldürüldü

Ağrı'da, PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada sonrasında kaçan teröristleri yakalamak için operasyonlar devam ediyor.

DHA | 12.04.2018 - 11:26..
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 11 Nisan günü 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Göksel Koç 2018-16' operasyonu kapsamında, Doğubayazıt ilçesinin Uzunyazı köyünde Türkiye-İran doğalgaz boru hattına sabotaj hazırlığında olduğu belirlenen bir grup PKK'lı teröristle sıcak çatışmaya girildi.

Doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki bir terörist öldürüldü

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, M-16 piyade tüfeği, 2 el bombası, gece görüş kamerası, telsiz ve fişekler ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki bir terörist öldürüldü



Doğalgaz hattına sabotaj hazırlığındaki bir terörist öldürüldü

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