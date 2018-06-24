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Ağrı'da sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalışanlar yakalandı

Ağrı'da oyların HDP ve Demirtaş'a verildiği sahte oy pusulaları ile oy kullanmaya çalışan 3 kişi yakalandı.

AA | 24.06.2018 - 15:28..
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Ağrı'da sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalışan üç kişi ile pusulaları saklamaları yönlendirmesi yapan HDP müşahidi hakkında yasal işlem başlatıldı.

3 FRANSIZ VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Cumaçay köyünde kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ve vatandaşlarla seçimle ilgili görüşme yaptıkları tespit edilen 3 Fransız vatandaşı gözaltına aldı.

Ağrı'da sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalışanlar yakalandı

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Ağrı ili merkez ilçe Cumaçay köyü bölgesinde 3 Fransız uyruklu şahsın AGIT/OSCE listesinde olmadıkları halde kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ve vatandaşlarla seçimle ilgili görüşme yaptıkları bilgisi alınmıştır” denildi.

Açıklamada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile söz konusu şahısların İl Jandarma Komutanlığına getirildiği kaydedildi.

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