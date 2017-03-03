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Ağrı'da saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı yakalandı

Ağrı'da Tutak Belediyesi'ne kayyum olarak görevlendirilen Erkan İsa Erat'a suikast hazırlığı yapan 3 teröristin yakalandığı bildirildi.

03.03.2017 - 10:50
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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Tutak Belediye Başkan Vekili Kaymakam Erkan İsa Erat'a suikast hazırlığında olan 3 kişinin tespit edildiği belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Açıklamada, 28 Şubat'ta şahısların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda R.O., İ.O. ve M.S.O.'nun gözaltına alındığı kaydedilerek, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ile 22 adet 9 milimetre çapında fişeğin ele geçirildiği bildirildi.

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