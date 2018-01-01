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Ağrı’da salgın hastalık alarmı

Hastanede her gün ortalama 500 çocuk tedavi olurken, havale geçiren birçok çocuğun da Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.

İHA | 01.01.2018 - 22:46..
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Havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve salgın hastalıkların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular. Çocuk Hastanesi’nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor. Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500’ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.

Ağrı’da salgın hastalık alarmı

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