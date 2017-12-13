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Ağrı'da şelale dondu

Son günlere soğuk havanın yaşamı olumsuz yönde etkilediği Ağrı’da şelale ve dere dondu.

İHA | 13.12.2017 - 08:50..
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Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ağrı’da geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 25 derece kadar düşmesi nedeniyle Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyü’nde bulunan ve geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan şelale ve dere buz tuttu.

Ağrı'da şelale dondu

Ağrı'da şelale dondu - FOTO GALERİ

BUZ SARKITLARINI GÖRMEYE GELDİLER

Yaz ve kış aylarında yerli turistler başta olmak üzere çevre köylerden vatandaşların ziyaret ettiği şelalede dondurucu soğuklar nedeniyle metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan yüksekliği 13 metre derinliği ise 5 metre olan şelalede oluşan buz kütleleri büyülüyor. Oluşan buz sarkıtlarını görmeye gelen vatandaşlar zaman zaman fotoğraf ve video çekerek sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyor.

Öte yandan soğuk havalar nedeniyle şelalenin yakınlarında bulunan ve Murat Nehri’nin önemli kollarından olan derenin de buz tuttuğu gözlendi. Buz kütlelerinin görüldüğü derede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ağrı'da şelale dondu VİDEO

Ağrı'da şelale dondu

"ŞELALEDE YAKLAŞIK 10 METRE UZUNLUĞUNDA BUZ SARKITLARI VAR"

Köyde ikamet eden Emrah Deniz adlı vatandaş köyün adı ile anılan şelalenin özellikle yaz aylarında gurbetçiler tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Şelalenin her geçen gün daha da buz tuttuğunu belirten Deniz, vatandaşların şelalede bol bol fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

Şelalede gezerek zaman zaman şarkı söyleyen Deniz, “Bu şelale de yılın dört mevsimi güzel manzaralarla karşılaşmak mümkün, kışın buz tuttuğu için bizde gelip fotoğraf çekiyoruz, çok güzel manzaralar oluşuyor. Yazın ailece pikniğe geliyoruz. Şelalede yaklaşık 10 metre uzunluğunda buz sarkıtları var. Şelalenin önünde bulunan göletin derinliği 5 metredir. Küçükken bu şelale de hayvan otlatırken arkadaşlarımın otlattığı bir manda şelalenin önünde bulunan göletin içine girdi, derin olduğu için bir daha çıkamadı ve telef oldu. Şelale köye hemen hemen 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve 15 gündür buz tutmuş” dedi.

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