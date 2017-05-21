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Ağrı'da sele kapılan 70 koyun telef oldu

Doğubeyazıt'ta aşırı yağışlar nedeniyle taşan dere yatağından geçen 70 küçükbaş hayvan, sulara kapıldı.

21.05.2017 - 10:30
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Uzun süredir bölgeyi etkili olan sağanak yağışlar, dün öğleden sonra Balıkgöl yakınlarında bulunan köylerde etkisini arttırdı.

Şiddetli yağmur, Tutak Köyü'ndeki derenin taşmasına neden oldu. Hayvanları otlatmaya götüren çobanlar, yağmurun bastırmasıyla köye dönmek zorunda kaldı.

70 HAYVAN TELEF OLDU

Çobanlar, köye 15 kilometre uzaklıktaki dereden geçip köye ulaşmak isterken, hayvanlardan 70'i dereden taşan sel sularına kapılarak telef oldu. Hayvanların telef olduğunu duyan köylüler, bölgeye yürüyerek gitti.

"MADDİ DURUMU İYİ OLMAYAN AİLELERE AİT"

Tutak Köyü Muhtarı Mahmut Yıldız, "Dün saat 16.00 sıralarında yağmur aniden bastırdı. Çobanlar köylülere ait küçükbaş hayvanları köye getirmek üzere yola çıkarmış. Bu sırada taşan dere yatağından gelen sel suları 70 hayvanın telef olmasına sebep olmuş .Çok üzüldük. Çünkü bu hayvanlar hepsi maddi durumu iyi olmayan ailelelere ait" dedi.

Ağrı'da sele kapılan 70 koyun telef oldu


Ağrı'da sele kapılan 70 koyun telef oldu

Ağrı'da sele kapılan 70 koyun telef oldu

Ağrı'da sele kapılan 70 koyun telef oldu

Ağrı'da sele kapılan 70 koyun telef oldu

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