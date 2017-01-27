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Sosyal medyada terör propagandası: 14 tutuklama

Ağrı’da terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı

27.01.2017 - 18:43
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Ağrı’da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 14’ü tutuklandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK’nın propagandası yapıldığı yönündeki soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 kişiden 14’ü tutuklandı. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartı ile 9 kişi ise serbest bırakıldı.

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