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Ağrı’da şubat ayında 123 konut satıldı

Ağrı'da şubat ayında 123 konut satıldı. Bu rakamlarla Ağrı, Türkiye’nin en az konut satılan illerinden biri oldu.

İHA | 23.03.2018 - 10:32..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Ağrı’da 123 konut el değiştirirken bu ili Kars 139, Iğdır 98 ve Ardahan 8 konut ile izledi.

İSTANBUL EN YÜKSEK PAYA SAHİP

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 oranında azalarak 95 bin 953 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 247 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

İSTANBUL'U ANKARA VE İZMİR İZLEDİ

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 686 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 5 bin 965 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

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