Ağrı’da şubat ayında 123 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Ağrı’da 123 konut el değiştirirken bu ili Kars 139, Iğdır 98 ve Ardahan 8 konut ile izledi.

İSTANBUL EN YÜKSEK PAYA SAHİP

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 oranında azalarak 95 bin 953 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 247 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

İSTANBUL'U ANKARA VE İZMİR İZLEDİ

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 686 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 5 bin 965 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.