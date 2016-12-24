Ağrı'da termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklarla kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

YAĞIŞLARIN AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ AZALTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği ve rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, Ağrı çevreleri, Kars ve Erzurum'un güney ilçeleri ile Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli kar yağışı olacağı, yağışların akşam saatlerinde ise etkisini azaltarak sürmesi öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 25, Ardahan'da 24, Kars'ta 23, Iğdır'da 16, Erzurum'da 12, ve Erzincan'da 4 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıkları Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 8, Ağrı'da 6, Erzurum'da 5 ve Iğdır'da 1 derece olması tahmin ediliyor.

YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 56, Erzurum'da 28, Ardahan'da 20, Kars'ta 10 ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 2 santimetre olarak ölçüldü.

Yetkililer, beklenen yağış sebebiyle ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı yaşanabileceğini ifade ederek, bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.