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Ağrı'da terör operasyonu

Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

20.02.2017 - 00:36
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik Patnos'ta operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığı, zanlıların evlerinde yapılan aramada ise 1 tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 1 av tüfeği ile çeşitli örgütsel dokümanların ele geçirildiği bildirildi.

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