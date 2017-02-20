Ağrı'da terör operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik Patnos'ta operasyon düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, operasyon kapsamında 12 kişinin gözaltına alındığı, zanlıların evlerinde yapılan aramada ise 1 tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 1 av tüfeği ile çeşitli örgütsel dokümanların ele geçirildiği bildirildi.