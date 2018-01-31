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Ağrı’da terör operasyonu: 27 gözaltı

Afrin'deki teröristlere sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek olan 27 kişi yakalandı.

İHA | 31.01.2018 - 15:00..
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Ağrı ve ilçelerinde terör örgütü PKK propagandası yapan ve Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimiz merkezi ve ilçelerinde geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasına dönüşen basın açıklamaları, yürüyüş, örgüt mensupları cenazesi ve Diyadin ilçemizde canlı kalkan olaylarına katıldıkları tespit edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin “Zeytin Dalı” adı ile Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yapmış olduğu operasyonu sosyal paylaşım siteleri üzerinden protesto ettikleri ve PKK/KCK terör örgütünü övücü nitelikte paylaşımlarda bulundukları tespit edilen şahısların suç unsurları ile yakalanmalarına yönelik 30.01.2018 günü ilimiz merkezi, Doğubayazıt, Diyadin, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 27 şahıs gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman (kitap, dergi,) ele geçirilmiş olup, şahısların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam etmektedir.” denildi.

Ağrı’da terör operasyonu: 27 gözaltı

Ağrı’da terör operasyonu: 27 gözaltı

Ağrı’da terör operasyonu: 27 gözaltı

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