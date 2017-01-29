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Ağrı'da terör operasyonu: 3 tutuklama

Tutak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda aralarında DBP'li Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

29.01.2017 - 23:28
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ocak'ta düzenlen terör operasyonu kapsamında Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIKTAN TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Öztürk, C.B. ve R.Y. "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Jandarma ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2014-2015 yılları arasında sözde "adalet komisyonu" adı altında PKK/KCK terör örgütü adına ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlara korku ve tehditle ceza kestiği belirlenen aralarında Öztürk'ün de bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

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