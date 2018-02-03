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Ağrı'da terör propagandasına 21 tutuklama

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarında terör propagandası yaptıkları belirlenen 21 şüpheli tutuklandı.

DHA | 03.02.2018 - 10:13..
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen 30 Ocak'ta kent merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

34 KİŞİDEN 21'İ TUTUKLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili sosyal medya hesaplarından 'terör propagandası' yaptıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 21'i tutuklandı. 11 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ağrı'da terör propagandasına 21 tutuklama

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