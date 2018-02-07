Ağrı'da tır minibüsü biçti

Ağrı merkez Küpkıran Köprüsü Kavşağı’nda bulunan E-5 karayolunda meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen 33 CAJ plakalı tır sürücüsü, önünde seyir halinde olan 34 URF 82 plakalı minibüse çarptı.

MİNİBÜS AĞIR HASAR ALDI

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan minibüs daha sonra devrildi. Kazada minibüs kullanılamaz hale gelirken, ismi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

ŞOFÖR TEDAVİYE ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri yolu trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine gelen ambulans ile ismi öğrenilemeyen minibüs şoförü Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



