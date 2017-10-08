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Ağrı'da trafik kazası: 12 yaralı

Ağrı-Iğdır karayolu üzerinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

08.10.2017 - 03:15
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Ağrı-Iğdır karayolu Doğubayazıt çıkışı Gültepe köyü mevkisinde düğünden dönenleri taşıyan Evren Tayfur (26) yönetimindeki 65 NS 013 plakalı minibüs, aynı güzergahta ilerleyen Ahmet Köroğlu idaresindeki 04 D 5051 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Ağrı'da trafik kazası: 12 yaralı

Kazada, sürücü Tayfur ile araçlarda bulunan Erdoğan (38), Aynur Kalcık (31), Gül (36), Hanım (43), Havvanur (4), Berkan (5), Mücahit (4), Atila Sili (34), Cemile Aktaş (57), Sinan Taştan (23), Hatice Aytaç (57) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Havvanur ve Berkan Sili burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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