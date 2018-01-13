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Ağrı'da trafik kazası: 2 yaralı

Ağrı Patnos'a direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere girdi.

İHA | 13.01.2018 - 18:56..
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Burnubulak köyü girişinde Ağrı istikametine doğru giden Edibe Güven idaresindeki 03 L 0489 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla atıp devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü ve otomobildeki Ebru Bakır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve Jandarma ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Güven ve Bakır, 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ağrı'da trafik kazası: 2 yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Sürücü Güven ve yanındaki Bakır’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Edibe Güven ve Ebru Bakır’ın Patnos ilçesinde Aktepe YBO’da öğretmen oldukları hafta sonu tatili için Ağrı’ya gittikleri öğrenildi.

Ağrı'da trafik kazası: 2 yaralı

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