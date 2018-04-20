Ağrı'da trafik kazası; 4 ölü 3 yaralı

Ağrı istikametine giden Turgay Turan'ın kullandığı 34 VP 5908 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Iğdır karayolunun Doğubayazıt ilçesi Gültepe köyü mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FR 2658 plakalı kamyonetle çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen Turgay Turan yönetimindeki araçta bulunan Yavuz Turan ile 6 yaşındaki Baran Esen olay yerinde, Şefika Turan (56) ve Fatma Turan (62) da kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı araçtaki sürücünün yanı sıra İsmet Turan ve hamile olduğu belirtilen Gülşen Esen ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, jandarma, 112 Acil Servis, itfaiye ve Doğubayazıt Arama Kurtarma ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Gülşen Esen'in bu hastanede ameliyata alındığı, İsmet Turan'ın ise Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.